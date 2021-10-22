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Британия начала секретную спецоперацию против России и Китая

Lenta.ruиещё 1
26 минут назад

Секретный «банковский» отдел министерства обороны Великобритании, создававшийся для ограничения финансовой деятельности террористической группировки «Исламское государство» (запрещено в России), начал операцию по противостоянию России и Китаю, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники. Об этом сообщает РИА Новости.

Британия начала секретную спецоперацию против России
Фото: ReutersReuters

По данным издания, секретный отдел создали шесть лет назад из бывших банкиров и финансистов для того, чтобы помешать коммерческой активности террористов в Сирии и Ираке. Эксперты в основном специализируются на сырьевом рынке и международных потоках капитала. Сотрудники опергруппы работали со специальными войсками, спецслужбами, а также с 77-й бригадой отдела по борьбе с информационной войной. Их задача заключалась в ослаблении противника, ограничивая ему доступ к финансам.

«Спрос на специалистов отдела растет, так как такие противники, как Россия и Китай, эксплуатируют "серую зону" между миром и войной, используя кибероружие против национальной инфраструктуры и вкладывая коммерческие инвестиции в чувствительные сферы за границей», — пишет издание.

Маршал авиации Эдвард Стрингер, курировавший работу тайного отдела до ухода на пенсию в этом году, рассказал, что они пытались найти критически важные элементы бизнес-модели своих врагов, устранить их и максимально осложнить их замену.

Ранее президент США Джо Байден оценил вероятность военного превосходства со стороны России и Китая. По мнению американского лидера, весь мир знает, что у США «самые мощные вооруженные силы в мировой истории». Поэтому другие страны, в том числе Россия и Китай, не смогут превзойти американцев в военной сфере.

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