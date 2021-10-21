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Подлодка «Князь Олег» выполнила пуск ракеты «Булава» из Белого моря по полигону на Камчатке

RT на русскомиещё 2
1 час назад

Атомная подводная лодка проекта 955-А «Борей-А» «Князь Олег» выполнила в Белом море пуск баллистической ракеты «Булава» в рамках государственных испытаний, успешно поражена цель на Камчатке, сообщили в Министерстве обороны России.

"Князь Олег" выполнил пуск «Булавы» из акватории Белого моря
Фото: ТАССТАСС

«Ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Олег» в рамках программы государственных испытаний выполнил стрельбу баллистической ракетой «Булава» из акватории Белого моря. Пуск баллистической ракеты осуществлялся из подводного положения по полигону Кура на Камчатке», — заявили в оборонном ведомстве.

По подтверждённым данным объективного контроля, боевые блоки ракеты в расчётное время «успешно прибыли в заданный район», сообщает РИА Новости.

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12 декабря 2020 года атомная подводная лодка «Владимир Мономах» из акватории Охотского моря выполнила залповый пуск четырёх баллистических ракет «Булава» по полигону Чижа в Архангельской области.
Армия,Олег Князь,Министерство обороны,РИА Новости,
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