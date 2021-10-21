"Князь Олег" выполнил пуск «Булавы» из акватории Белого моря

«Ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Олег» в рамках программы государственных испытаний выполнил стрельбу баллистической ракетой «Булава» из акватории Белого моря. Пуск баллистической ракеты осуществлялся из подводного положения по полигону Кура на Камчатке», — заявили в оборонном ведомстве.