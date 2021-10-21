Турция потребует вернуть 1,4 миллиарда долларов за истребители США

Турция потребует от властей США вернуть ей около 1,4 миллиарда долларов, заплаченных за американские истребители F-35. Это связано с решением Вашингтона исключить Анкару из проекта по созданию самолетов. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, цитату приводит агентство Anadolu.

Фото: U.S. Air Force / Capt. Kip Sumner / Reuters U.S. Air Force / Capt. Kip Sumner / Reuters

По его словам, переговоры по поставкам истребителей еще продолжаются. Тем не менее Эрдоган собирается сообщить американскому коллеге Джо Байдену о решении вернуть деньги на ближайшей встрече — во время саммита стран «Большой двадцатки» (G20) в Риме 30-31 октября.

Споры о поставках истребителей начались после того, как Москва заключила контракт на поставку Анкаре зенитно-ракетных систем С-400 в 2017 году. Решение турецкой стороны вызвало резко негативную реакцию всех стран НАТО, в том числе США. Вашингтон все еще пытается добиться от Турции отказа от российских ЗРС, в связи с чем вводит односторонние санкции.