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Турция потребует вернуть 1,4 миллиарда долларов за истребители США

Lenta.ruиещё 1
47 минут назад

Турция потребует от властей США вернуть ей около 1,4 миллиарда долларов, заплаченных за американские истребители F-35. Это связано с решением Вашингтона исключить Анкару из проекта по созданию самолетов. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, цитату приводит агентство Anadolu.

Турция потребует вернуть 1,4 миллиарда долларов за истребители США
Фото: U.S. Air Force / Capt. Kip Sumner / ReutersU.S. Air Force / Capt. Kip Sumner / Reuters

По его словам, переговоры по поставкам истребителей еще продолжаются. Тем не менее Эрдоган собирается сообщить американскому коллеге Джо Байдену о решении вернуть деньги на ближайшей встрече — во время саммита стран «Большой двадцатки» (G20) в Риме 30-31 октября.

Споры о поставках истребителей начались после того, как Москва заключила контракт на поставку Анкаре зенитно-ракетных систем С-400 в 2017 году. Решение турецкой стороны вызвало резко негативную реакцию всех стран НАТО, в том числе США. Вашингтон все еще пытается добиться от Турции отказа от российских ЗРС, в связи с чем вводит односторонние санкции.

Турция первой из стран НАТО приобрела у России системы С-400.

Армия,В мире,Джозеф Байден,Реджеп Эрдоган,НАТО,
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