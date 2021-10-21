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НАТО согласует новый план противодействия России

Елена Прошина
23 минуты назад

Главы оборонных ведомств государств — членов НАТО на предстоящей встрече в Брюсселе планируют утвердить новую стратегию противодействия якобы возможному нападению со стороны Москвы сразу по нескольким направлениям, сообщает ТАСС.

НАТО согласует план противодействия России
Фото: ReutersReuters

21 октября министры обороны стран Североатлантического альянса намерены согласовать новый комплексный план защиты от какой-либо потенциальной атаки на нескольких фронтах. При этом в организации по-прежнему настроены на сдерживание России, несмотря на то, что альянс теперь в большей степени уделяет внимание Китаю.

План предусматривает возможность любого одновременного нападения в Балтийском и Черноморском регионах, в том числе с потенциальным применением ядерных вооружений, киберсредств и космических систем. Как считают в Вашингтоне, если произойдет такой крупный конфликт, то это потребует действий во всей зоне проведения операций.

Ранее Североатлантический альянс отозвал аккредитацию восьми сотрудников российского постпредства, после чего глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия приостанавливает работу своего постпредства.

При этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что решение России приостановить работу постпредства при альянсе «не способствует диалогу и взаимопониманию».

Армия,В мире,Йенс Столтенберг,Сергей Лавров,НАТО,МИД,ИТАР-ТАСС,
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