НАТО согласует план противодействия России

Главы оборонных ведомств государств — членов НАТО на предстоящей встрече в Брюсселе планируют утвердить новую стратегию противодействия якобы возможному нападению со стороны Москвы сразу по нескольким направлениям, сообщает ТАСС.

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21 октября министры обороны стран Североатлантического альянса намерены согласовать новый комплексный план защиты от какой-либо потенциальной атаки на нескольких фронтах. При этом в организации по-прежнему настроены на сдерживание России, несмотря на то, что альянс теперь в большей степени уделяет внимание Китаю.

План предусматривает возможность любого одновременного нападения в Балтийском и Черноморском регионах, в том числе с потенциальным применением ядерных вооружений, киберсредств и космических систем. Как считают в Вашингтоне, если произойдет такой крупный конфликт, то это потребует действий во всей зоне проведения операций.

Ранее Североатлантический альянс отозвал аккредитацию восьми сотрудников российского постпредства, после чего глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия приостанавливает работу своего постпредства.