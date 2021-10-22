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Японские истребители подняли по тревоге из-за российского и китайского вертолетов

Деловая газета "Взгляд"иещё 5
35 минут назад

Истребители военно-воздушных сил самообороны Японии поднимались по тревоге из-за полетов российского и китайского вертолетов с палуб военных кораблей, заявил заместитель генсека правительства страны Есихико Исидзаки.

Япония по тревоге подняла истребители из-за вертолетов России и Китая
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Полеты, как утверждают в Токио, проходили в 50-100 километрах от японского острова Сумису (остров Смита) после того, как по одному кораблю ВМФ России и ВМС Китая прошли через Сангарский пролив, а еще по пять российских и китайских кораблей приблизились к восточной стороне острова Хонсю.

«Вчера, 21 октября, (корабли) прошли между островами Сумису (Смита) и Торисима архипелага Идзу. А затем в районе 50-100 километров к юго-западу от острова Сумису (остров Смита) с одного из китайских кораблей и с российского корабля поднялись по одному вертолету», – передает РИА Новости слова Исидзаки.

В ответ в воздух были подняты японские истребители. Представитель правительства добавил, что Токио «с большим вниманием следит за действиями китайских и российских военных кораблей вблизи своей территории и принимает все меры безопасности вокруг нашего морского и воздушного пространства. Я воздержусь от ответа о целях прохода китайских и российских судов».

"Сразу стрелять": японцы о проходе российского флота

В Японском море с 14 по 18 октября проходили российско-китайские военно-морские учения «Морское взаимодействие – 2021». Во время маневров корабли двух стран отработали совместное тактическое маневрирование, противоминное обеспечение отрядов, провели артиллерийские стрельбы и осуществили поиск и блокирование подводной лодки условного противника.

Ранее корабли России и Китая впервые вместе прошли через Сангарский пролив. Японцы призвали организовать «кровавый морской путь» для российского флота.

Армия,В мире,Япония и Россия,РИА Новости,
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