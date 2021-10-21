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Южная Корея готова к пуску своей первой ракеты "Нури"

Газета.Ru
32 минуты назад

Республика Корея полностью завершила подготовку к запуску своей первой ракеты-носителя "Нури". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министерство науки и информационно-коммуникационных технологий. Пуск запланирован на 21 октября в 16.00 по местному времени (10.00 мск).

Южная Корея подготовилась к пуску своей первой ракеты
Фото: Ng Han Guan/APNg Han Guan/AP

Он осуществится с космодрома "Наро" в провинции Чолла-Намдо, это в 470 км от Сеула. Перед пуском будет проведено изучение погодных условий. Будет учитываться скорость ветра на высоте 10 км и возможность столкновения с космическими объектами. 20 октября была завершена транспортировка трехступенчатой ракеты от сборочного ангара ко второму стартовому комплексу.

Вес носителя составил 200 тонн, потребовалось 80 минут, чтобы преодолеть расстояние в 1, 8 км.

Армия,Оружие,ИТАР-ТАСС,
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