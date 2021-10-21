Южная Корея подготовилась к пуску своей первой ракеты

Республика Корея полностью завершила подготовку к запуску своей первой ракеты-носителя "Нури". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министерство науки и информационно-коммуникационных технологий. Пуск запланирован на 21 октября в 16.00 по местному времени (10.00 мск).

Он осуществится с космодрома "Наро" в провинции Чолла-Намдо, это в 470 км от Сеула. Перед пуском будет проведено изучение погодных условий. Будет учитываться скорость ветра на высоте 10 км и возможность столкновения с космическими объектами. 20 октября была завершена транспортировка трехступенчатой ракеты от сборочного ангара ко второму стартовому комплексу.