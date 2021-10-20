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Столтенберг обвинил Россию в разрыве отношений с НАТО

News.ru
40 минут назад

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил точку зрения, что Россия ответственна за разрыв отношений с Североатлантическим альянсом. Однако это, по его словам, не является препятствием для диалога, и предложение созвать заседание Совета Россия-НАТО остается актуальным. Об этом сообщает Reuters.

Отношения между НАТО и Россией сейчас находятся на самом низком уровне с момента окончания холодной войны. Для нас это на самом деле не аргумент против диалога, — заявил Столтенберг.

Он отметил, что теперь от России зависит, как сложатся отношения дальше. Политик надеется, что Россия «отреагирует в позитивном ключе».

21 и 22 октября в Брюсселе пройдет заседание Североатлантического совета на уровне министров обороны. В ходе встречи они среди прочего собираются обсудить возможности российского ракетного и ядерного потенциала.

Ранее сообщалось, что интеграция России и Белоруссии приведёт к резкому откату НАТО на Запад. По мнению американских обозревателей, Москва и Минск в скором времени «сольются в единое целое во всех смыслах». Это подтверждают не только экономические процессы между двумя странами, но и масштабные совместные военные учения «Запад-2021».

Армия,Видео,Йенс Столтенберг,НАТО,
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