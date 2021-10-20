В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+25° в 
USD 71.06EUR 82.62BRENT 85.77
Войти в почту

Под Новороссийском в море взорвалась бомба времен ВОВ

Газета.Ru
48 минут назад

В районе поселка Мысхако в Краснодарском крае нашли бомбу времен Великой Отечественной войны, сообщает Telegram-канал Mash.

Опасную находку решено было взорвать в море. В результате камни с пляжа, раскиданные взрывной волной, повредили стены, окна и кондиционеры в пяти частных домах и одной гостинице поселка.

Ранее подобный инцидент произошел в Шолоховском районе Ростовской области, где комбайн подорвался на мине времен Великой Отечественной войны. Водитель комбайна и механизатор не пострадали, однако техника получила серьезные повреждения сзади. На место происшествия вызвали полицию и саперов из военной части города Каменск-Шахтинский для обследования поля.

До этого на востоке Москвы в ходе ремонтных работ нашли мину предположительно времен Великой Отечественной войны. На место ЧП были направлены городские экстренные службы.

Армия,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители