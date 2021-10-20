Под Новороссийском в море взорвалась бомба времен ВОВ

В районе поселка Мысхако в Краснодарском крае нашли бомбу времен Великой Отечественной войны, сообщает Telegram-канал Mash.

Опасную находку решено было взорвать в море. В результате камни с пляжа, раскиданные взрывной волной, повредили стены, окна и кондиционеры в пяти частных домах и одной гостинице поселка.

Ранее подобный инцидент произошел в Шолоховском районе Ростовской области, где комбайн подорвался на мине времен Великой Отечественной войны. Водитель комбайна и механизатор не пострадали, однако техника получила серьезные повреждения сзади. На место происшествия вызвали полицию и саперов из военной части города Каменск-Шахтинский для обследования поля.