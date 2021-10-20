Отразить нереально: названа главная военная угроза США для России

По его словам, действие этой концепции американцы уже неоднократно демонстрировали на практике. В 2017 году всего два корабля ВМС США, эсминцы USS Ross и USS Porter, нанесли удар 59 крылатыми ракетами BGM-109 Tomahawk по аэродрому Шайрат в Сирии. В целом же США способны только в одном залпе отправить к цели до 6 тысяч «Томагавков» как с обычными, так и ядерными боевыми частями.