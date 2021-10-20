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Отразить нереально: названа главная военная угроза США для России

Елена Прошина
35 минут назад

Концепция «молниеносного глобального удара» (Prompt Global Strike) Минобороны США является «непроходящей головной болью» России, пишет военный обозреватель ТАСС Дмитрий Литовкин.

Отразить нереально: названа главная военная угроза США для России
Фото: ReutersReuters

По его словам, действие этой концепции американцы уже неоднократно демонстрировали на практике. В 2017 году всего два корабля ВМС США, эсминцы USS Ross и USS Porter, нанесли удар 59 крылатыми ракетами BGM-109 Tomahawk по аэродрому Шайрат в Сирии. В целом же США способны только в одном залпе отправить к цели до 6 тысяч «Томагавков» как с обычными, так и ядерными боевыми частями.

«Отразить подобное нападение пока не видится реальным. Эсминцев типа "Росс" и "Портер" у США уже около 70 штук. Они бороздят моря и океаны, постоянно находятся вблизи российских границ, в том числе и в Черном море. Это делает Prompt Global Strike нашей непроходящей головной болью — ударить могут в любой момент», - пишет обозреватель.

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По мнению Литовкина, исправить ситуацию может российская зенитно-ракетная система С-500 «Прометей». Автор называет «Прометей» «подтверждением технологического прорыва» и «куда более глобальной системой, чем его предшественники С-300 и С-400». Целями «Прометея» являются гиперзвуковые ракеты и ядерные боеголовки, а также низкоорбитальные спутники-шпионы.

По информации источника ТАСС, первый бригадный комплект комплекса уже поступил на вооружение 1-й армии особого назначения Воздушно-космических сил (ВКС) России, прикрывающей Москву и Центральный экономический район.

Армия,Дмитрий Литовкин,Министерство обороны,ИТАР-ТАСС,
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