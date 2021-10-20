«Станут третьим колесом»: каковы шансы США в войне против России

В США смоделировали крупномасштабную войну с Россией и Китаем с применением гиперзвукового оружия. Об этом заявили американские эксперты в статье, которая была опубликована в британской газете The Telegraph. Аналитики пришли к выводу, что их армия будет безнадёжно разгромлена.

США рискуют стать третьим колесом в гиперзвуковой гонке, отставая от России и КНР, — сказал специалист Ник Аллен.

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По его словам, возможный крупномасштабный конфликт будет сильно отличаться от войн прежних лет. Он считает, что в дополнение к гиперзвуковому оружию будут применяться «рои дронов» с искусственным интеллектом.

По прогнозам аналитиков, противники США начнут конфликт с «кибернетического Пёрл-Харбора», выведут из строя американские натовские системы связи. Далее будет нанесён удар гиперзвуковыми ракетами по американским. Как отмечается, с появлением этого оружия у Китая все американские вооружения стали устаревшими.

Эксперт также напомнил, что недавно Россия впервые успешно испытала свою гиперзвуковую ракету «Циркон» с атомной подводной лодкой по учебно-практическим целям в Баренцевом море.

Эта ракета способна развивать скорость 8 Махов и может быть оснащена ядерной боеголовкой, чтобы за считанные минуты уничтожать американские авианосцы. У капитана авианосца США будет всего несколько секунд на принятие решения в связи с неминуемым ударом. Ещё более продвинутой является гордость и радость Кремля — гиперзвуковая ракета «Авангард», которая достигла ошеломляющих 27 Махов, — говорится в статье.

Как сообщается, «Авангард» будет принят на вооружение в следующем году. Это фактически выведет Россию на первое место в гиперзвуковой гонке.

Испытание Китаем гиперзвуковой ракеты, несущей ядерный заряд, ничем не грозит России. Об этом NEWS.ru рассказал военный эксперт Виктор Мураховский. По его словам, такие испытания далеко не новость, но не факт, что они состоялись в августе и так уж опасны, как это преподнесли американские СМИ. Специалист назвал главную опасность гиперзвуковых ракет и что им может противопоставить Россия.

Мураховский отметил, что многие версии СМИ фантазийные, «гиперзвук» давно уже есть и у Китая, и у других ведущих держав. По словам эксперта, боевой блок межконтинентальной баллистической ракеты входит в атмосферу на скорости в несколько десятков тысяч километров. Просто нет понимания, что такое гиперзвуковое изделие.

Сейчас основной опасностью подобных ракет является не их скорость, а умение маневрировать при подходе к цели. В таком случае сбить их может быть «весьма проблематично». Россия, в свою очередь, способна успешно им противостоять.

У России и США есть противоракетные системы, которые могут работать по боевым блокам межконтинентальных баллистических ракет, если они не маневрирующие. Вот по маневрирующим боевым целям при подходе к объекту поражения работать весьма проблематично. В этом и состоит их «фишка», а вовсе не в скорости. Гиперзвуковая скорость достигнута давным-давно, а умение маневрировать является новым свойством гиперзвуковых вооружений. В России такие свойства реализованы в системах «Авангард» «Циркон», «Кинжал» и ещё в ряде других, которые на подходе, — отметил Мураховский.

Специалист напомнил, что гиперзвук — это та скорость, которая более чем в пять раз превышает скорость звука в данной среде. Он измеряется числом Махов — это был такой немецкий учёный Мах. Он вывел, что это число — безразмерное, не выражает никакой конкретной скорости, а является относительным по отношению к конкретной ситуации. Мураховский заключил, что СМИ в своих сообщениях просто не разбираются в данных нюансах.

Ранее МИД Китая опроверг информацию об испытании гиперзвуковой ракеты с ядерным зарядом в августе этого года. Об этом заявил официальный представитель ведомства Чжао Лицзянь, отметив, что это был космический аппарат и испытания прошли планово.

До этого сообщалось, что Китай испытал гиперзвуковую ракету с ядерным зарядом, которая облетела земной шар, прежде чем поразить свою цель. Американские СМИ отмечали, что Пекин продемонстрировал свой «передовой космический потенциал», который застал разведку США врасплох.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления Соединенных Штатов про гиперзвуковое оружие России и Китая, назвав обеспокоенность США необоснованной.

«США тоже испытывают гиперзвуковое оружие и не первый год в бюджете закладывают на это средства. Это известно, это прозрачная информация. Россия не выходит за рамки своих международных обязательств и принимает меры, направленные на обеспечения своей безопасности на фоне тех действий, которые предпринимаются США <...> и здесь абсолютно выполняется все прозрачно и по понятным мотивам», — заявил Песков.

Отвечая на вопрос об испытании гиперзвукового оружия в Китае, Песков отметил, что в России не рассматривают эти испытания как угрозу.

«У нас союзнические отношения, Китай не выходит за рамки международных обязательств», — пояснил Песков.

Ранее Китай испытал гиперзвуковую ракету с ядерным зарядом.

До этого в Пентагоне спрогнозировали, что ядерный арсенал Китая вырастет в два раза к 2030 году.

Испытательный запуск нового планирующего блока с борта китайской ракеты, который достиг гиперзвуковой скорости и незначительно отклонился от цели после долгого полета, стал очень неприятным сюрпризом для разведки и военного сообщества США.

Пекин смог показать свое значительное превосходство над Вашингтоном в деле разработки дальнобойного и смертоносного ракетного оружия, пишет военный обозреватель Себастьен Роблин в статье для издания The National Interest (NI). Пересказ его материала представлен «ПолитРоссией».

Роблин называет очевидное преимущество новой оружейной разработки китайского ОПК.

«Такая система, похоже, предназначена для того, чтобы обойти существующие радары и перехватчики противоракетной обороны США, атакуя с неожиданного направления», — предполагает эксперт.

По его словам, китайский гиперзвуковой блок застал врасплох американскую разведку, так как продемонстрировал большую уязвимость противоракетной обороны США. Это было достигнуто за счет «безумной» траектории, которая проходила через Южный полюс, что совершенно не учитывалось военными стратегами Пентагона и вызвало их страх, резюмировал автор NI.

В США обеспокоились прогрессом России и Китая в сфере гиперзвуковых вооружений. Министр Военно-воздушных сил (ВВС) США Фрэнк Кендалл выразил недовольство темпами реализации подобных программ и отставанием США от конкурентов. Об этом сообщает Air Force Magazine.

В своем выступлении на AFA's Air, Space & Cyber Conference Кендалл отметил, что ему «предельно ясны» планы по использованию гиперзвуковых ракет России и Китая.

Говоря о прогрессе в российских и китайских разработках, Кендалл заявил, что «они продвигаются очень быстро». По словам чиновника, в Москве и Пекине понимают нужность гиперзвуковых вооружений.

Министр отметил необходимость определения целей, которые поможет решить гиперзвуковое оружие в США. После этого важно обосновать, почему это средство является «экономически эффективным». Кендалл подчеркнул, что пока эти вопросы остаются открытыми.

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что ведомство собирается увеличить скорость, дальность и точность гиперзвуковых ракет. Об этом глава Минообороны сообщил в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Шойгу подчеркнул, что планы улучшить гиперзвуковые ракеты находятся в перспективе.

«Это увеличение скоростей, если говорить о том же самом гиперзвуке, это повышение точности, это, конечно, адаптация носителей к новым видам оружия», — объяснил он.

Министр также напомнил, что российская армия уже оснащена гиперзвуковыми ракетными комплексами «Кинжал», ракетными комплексами «Авангард» с гиперзвуковым управляемым боевым блоком, лазерными комплексами «Пересвет». По мнению Шойгу, у России есть не только что показать, но и «есть чем оберегать страну».