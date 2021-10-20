Учения "Боевое братство-2021" на полигоне Харбмайдон в Таджикистане сняли на видео

Церемония открытия оперативно-стратегического учения "Боевое братство-2021" состоялась в понедельник на полигоне Харбмайдон в Республике Таджикистан.

В рамках мероприятия пройдут специальные учения "Эшелон-2021", "Поиск-2021" и совместного учения "Взаимодействие-2021".

Коллективные силы ОДКБ отработают задачи по подготовке и проведению совместной операции по локализации вооруженного приграничного конфликта, связанного с попыткой террористов проникнуть на территорию государства-члена ОДКБ.