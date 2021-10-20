Модернизированный советский танк Т-55 попал на видео в Эфиопии

Модернизированный советский танк Т-55 был замечен в Эфиопии. Об этом сообщает «Российская газета». Его использовали мятежные формирования Народного фронта освобождения Тыграя во время боев против правительственных сил страны, отмечает издание.

Видео с трофейной боевой машиной было снято в штате Амхара. Уточняется, что техника получила дополнительную защиту. Она отличается увеличенной надгусеничной полкой и новыми бортовыми экранами.