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Модернизированный советский танк Т-55 попал на видео в Эфиопии

Александр Кузьмин
24 минуты назад

Модернизированный советский танк Т-55 был замечен в Эфиопии. Об этом сообщает «Российская газета». Его использовали мятежные формирования Народного фронта освобождения Тыграя во время боев против правительственных сил страны, отмечает издание.

Видео с трофейной боевой машиной было снято в штате Амхара. Уточняется, что техника получила дополнительную защиту. Она отличается увеличенной надгусеничной полкой и новыми бортовыми экранами.

Т-55 выпускался в СССР с 1958 по 1979 годы, он являлся первым в мире серийным танком, который был оснащен автоматической системой противоатомной защиты (ПАЗ).

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