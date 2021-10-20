Су-30 сопроводили бомбардировщики США над Черным морем. Видео

Российские истребители Су-30 сопроводили сверхзвуковые бомбардировщики В-1В ВВС США в Черном море. Об этом сообщает Минобороны России, опубликовавшее соответствующее видео.
«Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как два сверхзвуковых стратегических бомбардировщика В-1В ВВС США в сопровождении двух самолетов-заправщиков KC-135 и сопроводили их над акваторией Черного моря. После разворота иностранных военных самолетов от Государственной границы Российской Федерации российские истребители благополучно вернулись на аэродром базирования», – говорится в сообщении оборонного ведомства.
Уточняется, что нарушения государственной границы России не было допущено. Полет Су-30 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.