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"Тигровая карусель": российский спецназ опробовал новую тактику

Российская Газетаиещё 3
1 час назад

Подразделения специального назначения Центрального военного округа на учениях применили новую тактику "Тигровая карусель". В учениях были задействованы более 500 бойцов и около 30 единиц техники.

"Тигровая карусель": российский спецназ опробовал новую тактику
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По легенде учений, группа неизвестных вооруженных людей на легкобронированной технике попыталась напасть на систему опорных пунктов и позиций воинского подразделения. Причем у этой группы было численное преимущество, сообщает пресс-служба ЦВО.

В бой вступили бронеавтомобили "Тигр". Они приблизились на прицельное расстояние и уничтожили живую силу и бронетехнику "противника". Для этого использовали тактику "Тигровая карусель": вели попарную, поочередную стрельбу из крупнокалиберных пулеметов "Корд" и совершали маневр на машинах, который позволял вести огонь непрерывно и компенсировать время перезарядки.

Учения прошли на полигоне Шилово в Новосибирской области.

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