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Иран не исключает создания военного блока с РФ в будущем – начальник Генштаба

Москва24
56 минут назад

В Иране пока не готовы создать военный блок с Россией, но подобная возможность в будущем не исключается, сообщил начальник Генштаба Ирана Мохаммад Багери в интервью телеканалу "Россия-24".

Иран допустил создание военного блока с Россией
Фото: ТАССТАСС

"Конечно, мы будем развивать военное сотрудничество, и в будущем мы, возможно, к этому придем, но пока наши отношения еще не достигли такого этапа", – отметил Багери.

Также он заявил, что Иран и РФ собираются заключить соглашение, предусматривающее военное сотрудничество, закупку оружия и борьбу с терроризмом. Подобное соглашение сроком на 25 лет было заключено с Китаем, уточнил Багери.

Отмечается, что на этой неделе в Москве Багери провел переговоры с министром обороны России Сергеем Шойгу и начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым.

Ранее спикер Государственной думы Вячеслав Володин на встрече с главой Собрания Исламского Совета Ирана Багером Галибафом рассказал, что Россия и Иран вместе борются с двойными стандартами. Тогда парламентарии обсудили сотрудничество двух стран в бизнесе, здравоохранении, энергетике, а также по другим вопросам.

Армия,Валерий Герасимов,Сергей Шойгу,Вячеслав Володин,Генштаб,Госдума,
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