Завод по производству тяжелых дронов построят в Дубне

Как сообщается, инвестиции в уникальное производство составят более 4 млрд рублей, а в бюджеты разных уровней предприятие будет отчислять ежегодно более 900 млн рублей.

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Новый завод возводится в рекордно короткие сроки. Строительство с нуля начали в апреле 2021 года, а запуск производства запланирован уже в ноябре. На предприятии площадью около 45 000 кв. м будет создано три цеха: участок изготовления деталей и оснастки из композитных материалов и малярное отделение, цех агрегатной сборки и цех окончательной сборки.

В Дубне предполагается выпускать беспилотные летательные аппараты различных классов и различного назначения. Это прежде всего разведывательно-ударные "Орионы", ретрансляторы дальнего действия - "Гелиос-РЛД", а также перспективный тяжелый "Гром", работы над которым идут полным ходом. Эти аппараты и вооружение для них широко представлялись на Международных военно-технических форумах "Армия-2020" и "Армия-2021".

Благодаря тому, что перечисленные беспилотники в основе своей изготовлены из композитных материалов, на заводе практически не будет использоваться технология клепки, что делает его экологически чистым и более безопасным в сравнении с классическими авиационными заводами.