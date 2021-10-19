Умер один из создателей истребителя Су-30

В субботу, 16 октября, в возрасте 86 лет скончался российский авиаконструктор, представитель высшего технического руководства ОКБ Сухого Игорь Емельянов. Об этом сообщает компания "Сухой".

Фото: sukhoi.org sukhoi.org

Емельянов пришел работать в ОКБ Сухого в 1958 году после выпуска из Московского авиационного института. Он прошел путь от инженера-конструктора до ведущего конструктора по особо сложным объектам и начальника отдела. Кроме того, он управлял разработкой и испытаниями топливных систем для целого ряда самолетов, испытаниями истребителя Су-27.

В 1991-м году Емельянов стал заместителем главного конструктора, а в 1992-м – главным конструктором-руководителем направления по созданию, испытанию и внедрению в серийное производство истребителя Су-30. В 1998 году он руководил работами по осуществлению экспортного контракта с Китаем. Возглавлял программу по созданию самолета Су-30МКК. С 2000 года он стал консультантом в составе совета старейшин ОКБ "Сухого".

Емельянов являлся кандидатом технических наук, а также автором 200 свидетельств и патентов. Он был заслуженным изобретателем РСФСР, лауреатом премии Совмина СССР, удостаивался медалью "За трудовую доблесть".