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Умер отвечавший за создание Су-30 авиаконструктор Емельянов

Елена Прошина
32 минуты назад

В субботу, 16 октября, в возрасте 86 лет скончался российский авиаконструктор, представитель высшего технического руководства ОКБ Сухого Игорь Емельянов. Об этом сообщает компания "Сухой".

Умер один из создателей истребителя Су-30
Фото: sukhoi.orgsukhoi.org

Емельянов пришел работать в ОКБ Сухого в 1958 году после выпуска из Московского авиационного института. Он прошел путь от инженера-конструктора до ведущего конструктора по особо сложным объектам и начальника отдела. Кроме того, он управлял разработкой и испытаниями топливных систем для целого ряда самолетов, испытаниями истребителя Су-27.

В 1991-м году Емельянов стал заместителем главного конструктора, а в 1992-м – главным конструктором-руководителем направления по созданию, испытанию и внедрению в серийное производство истребителя Су-30. В 1998 году он руководил работами по осуществлению экспортного контракта с Китаем. Возглавлял программу по созданию самолета Су-30МКК. С 2000 года он стал консультантом в составе совета старейшин ОКБ "Сухого".

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Емельянов являлся кандидатом технических наук, а также автором 200 свидетельств и патентов. Он был заслуженным изобретателем РСФСР, лауреатом премии Совмина СССР, удостаивался медалью "За трудовую доблесть".

Заслуженный конструктор РФ, Почетный авиастроитель, лауреат премии имени П.О. Сухого II степени (2012 год), занесен в Книгу Почета ОКБ Сухого, отмечается в сообщении предприятия.

Армия,Игорь Емельянов,Сухой,МАИ,
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