Пограничников Индии вооружат трезубцами Шивы

Индийские стартаперы разработали по заказу Пограничных сил безопасности Индии нелетальное вооружение в виде шокеров-трезубцев, электро-перчаток и щитов для противостояния силам китайской армии. Об этом сообщает Hindustan Times.

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«Индийские силы безопасности попросили нас разработать несмертельное оружие после того, как военные КНР использовали палки и электрошокеры против наших солдат в Галване. Мы разработали аналогичные электрошокеры и другие приспособления, вдохновленные традиционным индийским национальным оружием», — рассказывает главный технический директор Apasteron Private Limited Мохит Кумар.

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Компания разработала металлический дорожный электрошокер с шипами (Vajra) для использования в рукопашном бою и остановки бронированных транспортных средств, а также Trishul — традиционный индийский трезубец, напоминающий оружие индуистского божества Шивы, для блокировки транспортных средств, пытающихся проникнуть в запрещенные зоны.

По протоколу индийский и китайские военные обязаны выходить на патрулирования вооруженными «оружием несмертельного действия».

16 июня 2020 года 20 солдат индийской армии погибли, предположительно, в результате драк с применением камней и железных палок на спорной границе Индии и Китая. Некоторые индийские солдаты, спасаясь, прыгали в реку Галван с большой высоты, получив при этом травмы. Перед этим индийские СМИ сообщали о 43 пострадавших китайцах (включая погибших и тяжело раненых). Стороны обвиняют друг друга в пересечении пограничной линии и нарушении договоренностей.

Сейчас две самые населенные страны мира — Индию и Китай — разделяет условная линия, получившая название «линия Макмагона» (по имени секретаря по иностранным делам Британской Индии, который предложил эту границу в 1914 году). Индия и правительство Далай-ламы (фактического руководителя государства Тибет) признали существующую границу, а Китай — нет, о чем было сообщено в официальной дипломатической ноте в 1959 году.