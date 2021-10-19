Тысячи военнослужащих подняты по тревоге на юге России

Около 5 тыс. военнослужащих Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения ВДВ в рамках контрольной проверки подняты по тревоге и выдвинулись на полигоны в трех субъектах на юге России, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
"В рамках контрольной проверки за 2021 учебный год подразделения Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения подняты по тревоге и выдвинулись на полигоны в Краснодарском и Ставропольском краях, а также Республике Крым, где приступили к сдаче предметов боевой подготовки", - говорится в сообщении.
В проверке задействованы около 5 тыс. военнослужащих и порядка 1,5 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники.
Проверкой руководит командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков. Он проинспектировал практический выход подразделений на штатной технике в район сосредоточения, оценил методы и порядок работы должностных лиц на пунктах управления при выполнении мероприятий перевода в высшие степени готовности.
"В течение двух последующих недель личному составу крылатой пехоты из Новороссийска, Ставрополя, Анапы и Феодосии предстоит продемонстрировать свои профессиональные навыки и умения в огневой, тактической, тактико-специальной и других предметах подготовки", - говорится в сообщении.