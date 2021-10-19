Тысячи военнослужащих подняты по тревоге на юге России

"В рамках контрольной проверки за 2021 учебный год подразделения Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения подняты по тревоге и выдвинулись на полигоны в Краснодарском и Ставропольском краях, а также Республике Крым, где приступили к сдаче предметов боевой подготовки", - говорится в сообщении.