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Шойгу обозначил угрозы из Афганистана для России и Ирана

ТК «Звезда»иещё 1
29 минут назад

Министр обороны России Сергей Шойгу обозначил угрозы из Афганистана, актуальные для России и Ирана.

Шойгу обозначил угрозы из Афганистана для России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы можем и дальше заниматься этой работой в разных регионах с учетом того, что ситуация не становится проще. Речь идет об Афганистане и о тех угрозах, которые сегодня существуют из этого региона. Это наркотрафик и появление ИГИЛ* на территории сопредельных государств», - отметил министр во время встречи с начальником Генерального штаба ВС Ирана Мохаммадом Багери.

Глава Минобороны добавил, что существенное влияние на обстановку оказывают как перемещаемые лица, так и ушедшие из Афганистана американцы, ведь они продолжают вести переговоры с разными странами по вопросу поддержки беженцев из Афганистана.

«У нас безусловно есть что обсудить для работы на этом направлении. Сегодня предлагаю рассмотреть наиболее значимые вопросы российско-иранского сотрудничества в военной области», - сказал Шойгу, прокомментировав совместное противостояние терроризму со стороны России и Ирана в Сирии.

Также Шойгу заявил, что Россия готова поддерживать многоплановый характер военного сотрудничества с Ираном.

*ИГИЛ - террористическая организация, запрещена в России.

Армия,Политика,Сергей Шойгу,Министерство обороны,Генштаб,
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