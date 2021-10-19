«Мы будем в руинах»: японцы испугались войны с Россией

«В Японии много американских баз. Я думаю, что Китай и Россия боятся США. Если что-то пойдет не так, они первыми уничтожат американские базы в Японии. Япония будет в руинах. Мы войны не хотим, но что мы будем делать, если она все же начнется?» — написал читатель японского издания Yomiuri.