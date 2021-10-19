В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+7° в 
USD 71.17EUR 82.46BRENT 84.63
Войти в почту

Японцы испугались войны с Россией и Китаем. «Мы будем в руинах»

Ura.Ru
26 минут назад

Россия проводит учения в Японском море из-за приближения эсминцев США. В Японии, где множество американских баз, боятся возможной войны с РФ и Китаем. Об этом заявили читатели японского СМИ.

«Мы будем в руинах»: японцы испугались войны с Россией
Фото: ТАССТАСС

«В Японии много американских баз. Я думаю, что Китай и Россия боятся США. Если что-то пойдет не так, они первыми уничтожат американские базы в Японии. Япония будет в руинах. Мы войны не хотим, но что мы будем делать, если она все же начнется?» — написал читатель японского издания Yomiuri.

Японское СМИ сообщило, что Россия активизировала учения в Японском море, заявляя о приближении эсминцев из США. Россия представляет опасность, со времен CССР ничего не изменилось, заявили в комментариях. Китай — опасная страна, даже для России, отметил другой пользователь.

Yonhap: КНДР запустила непознанный снаряд в сторону Японского моря

Россия и Китай провели совместные учения в Японском море «Морское взаимодействие-2021», пишет RT. Моряки двух стран выполнили более 20 различных боевых упражнений, корабли отработали противоминную оборону с артиллерийскими стрельбами, а также практиковались в тактическом маневрировании и организации связи, отмечает Life.

Армия,Войска,
20
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители