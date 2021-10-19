«Мы будем в руинах»: японцы испугались войны с Россией

Россия проводит учения в Японском море из-за приближения эсминцев США. В Японии, где множество американских баз, боятся возможной войны с РФ и Китаем. Об этом заявили читатели японского СМИ.
«В Японии много американских баз. Я думаю, что Китай и Россия боятся США. Если что-то пойдет не так, они первыми уничтожат американские базы в Японии. Япония будет в руинах. Мы войны не хотим, но что мы будем делать, если она все же начнется?» — написал читатель японского издания Yomiuri.
Японское СМИ сообщило, что Россия активизировала учения в Японском море, заявляя о приближении эсминцев из США. Россия представляет опасность, со времен CССР ничего не изменилось, заявили в комментариях. Китай — опасная страна, даже для России, отметил другой пользователь.
Россия и Китай провели совместные учения в Японском море «Морское взаимодействие-2021», пишет RT. Моряки двух стран выполнили более 20 различных боевых упражнений, корабли отработали противоминную оборону с артиллерийскими стрельбами, а также практиковались в тактическом маневрировании и организации связи, отмечает Life.