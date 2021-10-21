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Японцы призвали организовать «кровавый морской путь» для российского флота

Деловая газета "Взгляд"иещё 3
6 минут назад

Читатели японского издания «Асахи» отреагировали на проход российско-китайского отряда боевых кораблей через международный Сунгарский пролив в Тихий океан, который состоялся 18 октября.

"Сразу стрелять": японцы о проходе российского флота
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Пролив нужно превращать в «кровавый морской путь». Нельзя позволять России чувствовать себя безнаказанно», – передает РИА «Новости» мнение польз

«Надо выдвинуть поближе к проливу Цугару батареи противокорабельных ракет. Сунутся русские и китайцы еще раз – сразу стрелять. Так пристреляемся сами и их приучим к осторожности», – поддержал предыдущего комментатора ffn.

«Проход российско-китайской эскадры проливом Цугару – это опаснее, чем северокорейские ракеты. Это прямо внутри Японии», – заявил MLB.

«Если только Россия и Китай захотят, они захватят Хоккайдо и всю северную Японию в момент!», – выразил опасения jo.

«Если Россия и Китай вступят в настоящий военный союз, то они овладеют всем миром», – резюмировал Nasaoperwrx.

Российско-китайские военно-морские учения «Морское взаимодействие – 2021» проходили в Японском море с 14 по 18 октября. В ходе учений моряки обеих стран выполнили более 20 различных боевых упражнений, отработали совместное тактическое маневрирование и организацию связи. В частности, они отработали борьбу с минами.

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Напомним, во вторник японская газета Yomiuri Shimbun опубликовала материал, посвященный учениям российских и китайских моряков в Японском море, статья вызвала обеспокоенность у читателей.
Армия,В мире,Япония и Россия,ВМФ России,РИА Новости,
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