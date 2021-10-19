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«Краповые береты» объяснили снятие племянника Кадырова с испытаний

Елена Прошина
1 час назад

Родственника главы Чечни Рамзана Кадырова — Абдул-Керима — сняли с испытания на получение крапового берета, сообщает news.ru со ссылкой на основателя движения «Краповых беретов», создателя спецназа «Витязь» и Героя России Сергея Лысюка.

«Краповые береты» объяснили снятие племянника Кадырова с испытаний
Фото: rosgvard_official/vk.comrosgvard_official/vk.com

По его словам, это случилось на марш-броске, с которого молодой человек сошел. Он также опроверг сообщения о драке во время сдачи нормативов между инструкторами и представителями Чечни. Не подтвердилась и информация о том, что их подвозили на автомобилях во время марш-броска. Об этом стало известно по итогам заседания совета «Краповых беретов», в котором принимали участие инструкторы, наблюдающие за прошедшими испытаниями.

«Никто никогда никого не подвозит. Кто там даст подвезти? Испытания принимают те, кто сам сдавал на берет, они никому на халяву получить берет не дадут. Это дело чести», — отметил Лысюк.

По его словам, звуки стрельбы на кадрах, которые появились в интернете объясняются тем, так инструкторы разряжали оружие участников испытаний, сошедших с маршрута.

Как сообщалось ранее, Росгвардия отрицает появившиеся сообщения, что на испытаниях сотрудников силовых структур на краповый берет в Ставропольском крае произошла драка из-за неправильного судейства. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

Армия,Рамзан Кадыров,Росгвардия,
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