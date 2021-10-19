«Краповые береты» объяснили снятие племянника Кадырова с испытаний

По его словам, это случилось на марш-броске, с которого молодой человек сошел. Он также опроверг сообщения о драке во время сдачи нормативов между инструкторами и представителями Чечни. Не подтвердилась и информация о том, что их подвозили на автомобилях во время марш-броска. Об этом стало известно по итогам заседания совета «Краповых беретов», в котором принимали участие инструкторы, наблюдающие за прошедшими испытаниями.