В Пентагоне испугались действий России в Черноморском регионе

Глава Пентагона заявил, что действия РФ в Черноморском регионе угрожают его безопасности.

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Министр обороны США Ллойд Остин во время визита в Тбилиси заявил, что США осуждают попытки России получить влияние над Черным морем, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу главы грузинского правительства.

«Один вопрос я хочу ясно и понятно зафиксировать: США осуждают оккупацию Россией территорий Грузии и ее (России) попытки с использованием различных механизмов получить влияние над Черным морем», - сказал Остин.

По его словам, это важный регион.