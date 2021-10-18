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В Пентагоне испугались действий России в Черноморском регионе

Елена Прошина
38 минут назад

Глава Пентагона заявил, что действия РФ в Черноморском регионе угрожают его безопасности.

В Пентагоне испугались действий России в Черноморском регионе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Министр обороны США Ллойд Остин во время визита в Тбилиси заявил, что США осуждают попытки России получить влияние над Черным морем, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу главы грузинского правительства.

«Один вопрос я хочу ясно и понятно зафиксировать: США осуждают оккупацию Россией территорий Грузии и ее (России) попытки с использованием различных механизмов получить влияние над Черным морем», - сказал Остин.

По его словам, это важный регион.

«И его безопасность и стабильность крайне важны для практического осуществления нашего общего видения – для существования единого, свободного и мирного общества», - добавил глава Пентагона.

Армия,Ллойд Остин,Пентагон,Интерфакс,
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