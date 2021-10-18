Объявленное главой МИД РФ Сергеем Лавровым закрытие представительства РФ при НАТО - всего лишь формальность, поскольку этот орган фактически не функционировал последние несколько лет. Таким мнением с "Рамблером" поделился главный редактор журнал «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
"Шаг символический. Работа этого представительства фактически не ведется уже давно, поскольку в отношениях России и НАТО политический компонент закончился уже давно"? - комментирует Федор Лукьянов.
Лукьянов отметил, что закрытие представительства не означает полного прекращения контактов России и НАТО, поскольку вопросы военного взаимодействия продолжают обсуждаться на самом высоком уровне.
"Военная повестка покрывается контактами России и США на уровне вплоть до начальника генеральных штабов. Работает эта система достаточно эффективно"
По словам политолога, представительство РФ при НАТО является атавизмом эпохи, предшествовавшей обострению отношений нашей страны с Западом, произошедшему в последние несколько лет.
"Все это дань предыдущей эпохе отношений, когда думали, что между РФ и НАТО будут активные взаимоотношения и многостороннее сотрудничество. Этого не случилось и уже вряд ли случится в обозримом будущем. Эти представительства были атавизмами, которые сейчас удаляют", - говорит Федор Лукьянов.
Работа представительства РФ при НАТО будет приостановлена с 1 ноября текущего года. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Гвинеи-Бисау Сузи Карлой Барбозой.
6 октября стало известно о том, то 8 из 20 сотрудников постпредства РФ при НАТО будут отозваны по подозрению в шпионаже.