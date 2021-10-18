"Все это дань предыдущей эпохе отношений, когда думали, что между РФ и НАТО будут активные взаимоотношения и многостороннее сотрудничество. Этого не случилось и уже вряд ли случится в обозримом будущем. Эти представительства были атавизмами, которые сейчас удаляют", - говорит Федор Лукьянов.