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«Атавизм предыдущей эпохи»: политолог о закрытии постпредства РФ при НАТО

Роман Кирьянов
38 минут назад

Объявленное главой МИД РФ Сергеем Лавровым закрытие представительства РФ при НАТО - всего лишь формальность, поскольку этот орган фактически не функционировал последние несколько лет. Таким мнением с "Рамблером" поделился главный редактор журнал «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

"Шаг символический. Работа этого представительства фактически не ведется уже давно, поскольку в отношениях России и НАТО политический компонент закончился уже давно"? - комментирует Федор Лукьянов.

Лукьянов отметил, что закрытие представительства не означает полного прекращения контактов России и НАТО, поскольку вопросы военного взаимодействия продолжают обсуждаться на самом высоком уровне.

"Военная повестка покрывается контактами России и США на уровне вплоть до начальника генеральных штабов. Работает эта система достаточно эффективно"

Россия приостановит работу представительства при НАТО

По словам политолога, представительство РФ при НАТО является атавизмом эпохи, предшествовавшей обострению отношений нашей страны с Западом, произошедшему в последние несколько лет.

"Все это дань предыдущей эпохе отношений, когда думали, что между РФ и НАТО будут активные взаимоотношения и многостороннее сотрудничество. Этого не случилось и уже вряд ли случится в обозримом будущем. Эти представительства были атавизмами, которые сейчас удаляют", - говорит Федор Лукьянов.

Работа представительства РФ при НАТО будет приостановлена с 1 ноября текущего года. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Гвинеи-Бисау Сузи Карлой Барбозой.

6 октября стало известно о том, то 8 из 20 сотрудников постпредства РФ при НАТО будут отозваны по подозрению в шпионаже.

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