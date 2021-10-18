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Племянника Кадырова сняли со скандального испытания на краповый берет

News.ru
37 минут назад

Племянника главы Чечни Рамзана Кадырова сняли с испытаний на краповый берет, которые проводились на полигоне учебного центра «Тамбукан» в Ставропольском крае. В дальнейшей потасовке на соревновании он не участвовал. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo по итогам заседания главного совета «Краповых беретов».

Родственник Кадырова Абдул Карим был снят с испытаний ещё на марше, задолго до финиша и «дальнейшей информационной шумихи». Берет он не получил.

Говорить об особом отношении здесь не приходится, — подчёркивается в сообщении.

Спецназовцы «Витязя» сняли краповые береты в знак протеста

Ранее сообщалось, что в учебном центре Росгвардии «Тамбукан» разгорелся скандал: выходцы из Чечни во время марш-броска при сдаче нормативов на краповый берет мошенничали, подвозя претендентов на машинах, из-за чего началась драка, а бойцы специальных подразделений Росгвардии сняли краповые береты в связи с неправильным судейством.

Официальный представитель Росгвардии опроверг эту информацию, заявив, что краповый берет не снимают даже перед врагом.

Армия,Видео,Рамзан Кадыров,
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