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Племянника Кадырова сняли с испытания на краповый берет

Lenta.ruиещё 2
49 минут назад

Племянника главы Чечни Рамзана Кадырова сняли с испытаний на краповый берет, которые проводились на полигоне учебного центра «Тамбукан» в Ставропольском крае. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo журналиста Семена Пегова по итогам заседания главного совета «Краповых беретов».

Племянника Кадырова сняли с испытания на краповый берет
Фото: telegram-канал War Gonzotelegram-канал War Gonzo

«В частности, на заседании сообщили, что племянник Кадырова Абдул-Керим был снят с испытаний еще на марше. То есть задолго до финиша и дальнейшей информационной шумихи», — говорится в сообщении. Уточняется, что родственник главы региона в итоге не получил берет.

Ранее сообщалось, что началось заседание совета «Краповых беретов» после соревнований в Ставропольском крае, в результате которых краповики 604-го Краснознаменного центра специального назначения «Витязь» решили отказаться от беретов в знак протеста против нечестной игры чеченских бойцов.

Как сообщил журналист Александр Коц, во время марш-броска, являющегося одним из этапов на присвоение берета, друзья некоторых соискателей подвозили их на машинах. Действующие краповики возмутились этим, и, по данным Коца, завязалась массовая драка, участников которой разнимал лично начальник Главного управления сил спецназначения Росгвардии Игорь Семиляк. В Росгвардии опровергли случившееся.

Кадыров в марте 2019 года назначил Абдул-Керима Кадырова на должность начальника Учебно-тренировочного Центра СОБР «Терек» УФСВНГ РФ по ЧР.

Армия,Семен Пегов,Александр Коц,Рамзан Кадыров,Росгвардия,
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