Киев получил новую партию военной помощи от США

"В ночь с 17 на 18 октября на Украину прибыл очередной груз международной технической помощи от правительства США. Это уже вторая партия от американских партнеров для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ) по результатам договоренностей, достигнутых во время недавнего визита президента [Украины] Владимира Зеленского в США", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.