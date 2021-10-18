Учения авиации прошли в Крыму

Более 20 самолетов Южного военного округа (ЮВО) в Крыму нанесли ракетно-бомбовый удар по десанту условного противника, не допустив его высадки на побережье. Об этом сообщили в пресс-службе ЮВО, отметив, что мероприятие прошло в рамках масштабных учений округа.

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"Истребители Су-30СМ и бомбардировщики Су-24М и Су-34 выполнили полет в район целей на малой и предельно малой высоте, находясь вне зоны видимости радиолокационных станций и зенитных ракетных комплексов кораблей условного противника. Пуски управляемых противокорабельных ракет Х-31А истребители Су-30СМ выполнили с максимальной дальности, а бомбардировщики нанесли удар осколочно-фугасными авиационными бомбами с высоты до 600 м", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе, в эпизоде учений участвовали более 20 самолетов.

По данным ЮВО, на учениях в Крыму задействованы около 4 тыс. человек и до 200 единиц техники и вооружения.

Командно-штабные учения стартовали 13 октября на полигонах Южного военного округа. В мероприятии также примут участие подразделения военных баз ЮВО, дислоцированных в Абхазии, Армении, Южной Осетии, часть сил Черноморского флота, Каспийской флотилии, которые отработают практические действия в акваториях Черного и Каспийского морей.