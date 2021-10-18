США решили помочь Грузии с укреплением обороноспособности

Вашингтон планирует помочь Грузии с расширением ее возможностей в сфере обороны, а также содействовать ее сближению с Западом. Об этом написал глава Пентагона Ллойд Остин на своей странице в Twitter, пишет ТАСС.

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Министр обороны США подчеркнул, что уже прибыл в республику на самолете. Он сообщил, что США намерены оказать помощь Грузии для укрепления ее обороноспособности и содействовать евроатлантической интеграции. Остин добавил, что он «с нетерпением ожидает встреч здесь».

Ранее в Пентагоне сообщили, что министр обороны США прилетит в Румынию, Грузию и Украину до прибытия на встречу министров обороны НАТО в Брюсселе. Точные даты визитов не уточнялись. По распространенной Североатлантическим альянсом информации, встреча министров обороны стран, входящих в состав НАТО, пройдет в Брюсселе 21-22 октября. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назначен председателем этого собрания.

В воскресенье в Пентагоне заявили, что Остин в ходе визитов в Грузию и Украину подчеркнет, что двери НАТО открыты для них. Он также призовет эти страны провести нужные изменения, чтобы они могли получить право на членство в оборонном альянсе.