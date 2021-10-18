Росгвардия опровергла намерение спецназовцев снять краповые береты

Росгвардия опровергла информацию о том, что бойцы 604-го Краснознаменного центра специального назначения «Витязь» планируют снять свой основной знак отличия — краповые береты — в знак протеста итогов соревнований по Северо-Кавказскому округу войск национальной гвардии. Об этом рассказал официальный представитель ведомства Валерий Грибакин, пишет «Лента.ру».

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По его словам, в Росгвардии с удивлением читали новости о намерении бойцов специальных подразделений снять краповые береты. Грибакин пояснил, что краповый берет символизирует доблесть подразделений Росгвардии, его не снимали даже перед противником. Поэтому о снятии берета в знак протеста не может быть и речи, уверен он.

Грибакин заметил, что бойцы не устраивали драк или выяснений отношений из-за итогов соревнования. Победил сильнейший, и остальные обратились к победителям с поздравлениями, заключил Грибакин.

Ранее Главный совет краповых беретов подключился к разбирательству в ситуации. Как рассказал Сергей Лысюк, основатель «Братства краповых беретов», объективная оценка будет дана по итогам изучения ситуации.