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Спецназовцы «Витязя» сняли краповые береты в знак протеста

Lenta.ruиещё 1
1 час назад

Бойцы спецназа 604-го Краснознаменного центра специального назначения «Витязь» решили в знак протеста с понедельника снять свой основной знак отличия — краповые береты. Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Александр Коц.

Спецназовцы «Витязя» сняли краповые береты в знак протеста
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Поводом для скандала стал обман со стороны кандидатов из Чечни на полигоне учебного центра «Тамбукан» на Ставрополье. Во время марш-броска, являющегося одним из этапов на присвоение берета, друзья некоторых соискателей подвозили их на машинах. Действующие краповики возмутились этим, и завязалась массовая драка, участников которой разнимал лично начальник Главного управления сил спецназначения Росгвардии Игорь Семиляк.

Из-за этого несколько десятков человек были сняты с дистанции, однако они все равно получили заветный берет. После этого краповики решили перейти на уставные кепки.

Кто может носить краповый берет

Для присвоения крапового берета — предмета исключительной гордости военнослужащего — кандидаты должны пройти ряд изнурительных испытаний. помимо марш-броска, это огеннно-штурмовая полоса, 12-минутный поединок с разными соперниками, штурм высотного здания, акробатика и стрельба.

Армия,Александр Коц,Росгвардия,
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