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В Турции назвали условия покупки у России истребителей Су-35 и Су-57

Деловая газета "Взгляд"иещё 1
1 час назад

Турция может закупить российские истребители Cу-35 и Су-57, если США заморозят продажу F-16 вслед за F-35, заявил глава управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.

В Турции назвали условия покупки Су-35 и Су-57
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если процесс (продажа США F-16 и их модернизация) не принесет результатов, то Турция не останется без альтернатив. Если будет необходимо, то в любой момент может быть открыта тема Су-35 и Су-57. Наша промышленность делает все, чтобы обеспечивать нашу безопасность, и если что-то нужно дополнительное, то мы всегда сможем найти выход», – передает РИА Новости слова Демира в эфире телеканала Kanal 7.

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в воскресенье, что США предложили его стране купить истребители F-16 после ее исключения из программы по производству новейших истребителей F-35.

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Ранее Россия заявила о готовности к переговорам с Турцией о поставках Су-57 и Су-35.
Армия,Исмаил Демир,РИА Новости,
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