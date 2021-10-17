СМИ: Китай застал врасплох США своей гиперзвуковой ракетой

Американские военные констатировали поразительный прогресс Китая в области ракетного вооружения. Газета Financial Times пишет о реакции США на испытательный пуск китайской гиперзвуковой боеголовки, которая

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Издание сообщает, что в минувшем августе Китай с помощью ракеты-носителя провел запуск планирующего гиперзвукового летательного аппарата. По мнению авторов публикации, это устройство в состоянии нести на борту ядерный заряд.

«Мы понятия не имеем, как они сделали это», - цитирует газета слова анонимного представителя одного из разведывательных ведомств США.

Пентагон от официальных комментариев на эту тему отказался.

В публикации говорится, что китайский экспериментальный аппарат прошел по низкоорбитальной космической траектории. Он не попал в заданную цель, пройдя вблизи нее. Тем не менее, утверждает издание, американские военные все равно были поражены успехами китайских оружейников в направлении гиперзвуковых исследований.

Источники газеты утверждают, что новая китайская гиперзвуковая ракета в состоянии долететь до США через Южный полюс. Такого рода нападение может стать серьезной угрозой для американской противоракетной обороны, традиционно ориентированной на отражение атак со стороны Северного полюса.