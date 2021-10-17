СМИ: Китай застал врасплох США своей гиперзвуковой ракетой

Американские военные констатировали поразительный прогресс Китая в области ракетного вооружения. Газета Financial Times пишет о реакции США на испытательный пуск китайской гиперзвуковой боеголовки, которая
Издание сообщает, что в минувшем августе Китай с помощью ракеты-носителя провел запуск планирующего гиперзвукового летательного аппарата. По мнению авторов публикации, это устройство в состоянии нести на борту ядерный заряд.
«Мы понятия не имеем, как они сделали это», - цитирует газета слова анонимного представителя одного из разведывательных ведомств США.
Пентагон от официальных комментариев на эту тему отказался.
В публикации говорится, что китайский экспериментальный аппарат прошел по низкоорбитальной космической траектории. Он не попал в заданную цель, пройдя вблизи нее. Тем не менее, утверждает издание, американские военные все равно были поражены успехами китайских оружейников в направлении гиперзвуковых исследований.
Источники газеты утверждают, что новая китайская гиперзвуковая ракета в состоянии долететь до США через Южный полюс. Такого рода нападение может стать серьезной угрозой для американской противоракетной обороны, традиционно ориентированной на отражение атак со стороны Северного полюса.
Сообщается, что гиперзвуковой аппарат создали в «Китайской академии аэрокосмической аэродинамики». Она является подразделением государственного оборонного конгломерата «Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация». Вывод на орбиту гиперзвукового блока был произведен с помощью ракеты-носителя семейства «Чанчжэн», созданной этой организацией.