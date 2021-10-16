США ответили на заявление России об инциденте с эсминцем

Тихоокеанский флот США опроверг заявление Министерства обороны России по инциденту с американским эсминцем Chafee в Японском море. Опровержение опубликовано на их официальном сайте, пишет «Газета.ru».
Как заявляют в американском флоте, накануне рутинных операций ВМС США Chafee российский противолодочный корабль класса «Удалой» подошел на расстояние 65 ярдов в международных водах Японского моря. В ведомстве подчеркнули, что взаимодействие было профессиональным и безопасным. США намерены продолжать плавать, летать и действовать там, где международное право это разрешает. Эсминец Chafee действовал во всех установленных рамках, заключили в американском флоте.
Ранее Министерство обороны России вызвало военного атташе США из-за инцидента в Японском море.
В министерстве заявили, что эсминец ВМС Америки Chafee попытался нарушить российскую границу в Японском море. Как уточнили в оборонном ведомстве, корабль США подплыл к территориальным водам РФ и совершил попытку пересечь государственную границу в месте проведения совместных российско-китайских учений «Морское взаимодействие — 2021».