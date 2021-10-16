США ответили на заявление России об инциденте с эсминцем

Тихоокеанский флот США опроверг заявление Министерства обороны России по инциденту с американским эсминцем Chafee в Японском море. Опровержение опубликовано на их официальном сайте, пишет « Газета.ru ».

Как заявляют в американском флоте, накануне рутинных операций ВМС США Chafee российский противолодочный корабль класса «Удалой» подошел на расстояние 65 ярдов в международных водах Японского моря. В ведомстве подчеркнули, что взаимодействие было профессиональным и безопасным. США намерены продолжать плавать, летать и действовать там, где международное право это разрешает. Эсминец Chafee действовал во всех установленных рамках, заключили в американском флоте.