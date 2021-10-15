В Пентагоне прокомментировали сближение эсминца США с российским кораблем

В Пентагоне уверены, что сближение в Японском море эсминца ВМС США с кораблем Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц» было безопасным и профессиональным. Об этом написал в Twitter журналист телеканала Fox News Лукас Томлинсон.

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«Все взаимодействие безопасно и профессионально, заявляет Пентагон», - написал Томлинсон.

Он также опубликовал кадры сближения двух кораблей.