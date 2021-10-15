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В Пентагоне прокомментировали сближение эсминца США с российским кораблем

Вероника Полынина
5 минут назад

В Пентагоне уверены, что сближение в Японском море эсминца ВМС США с кораблем Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц» было безопасным и профессиональным. Об этом написал в Twitter журналист телеканала Fox News Лукас Томлинсон.

В Пентагоне прокомментировали сближение эсминца США с российским кораблем
Фото: кадр видеокадр видео

«Все взаимодействие безопасно и профессионально, заявляет Пентагон», - написал Томлинсон.

Он также опубликовал кадры сближения двух кораблей.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что 15 октября около 17.00 по местному времени эсминец Chafee (DDG 90) ВМС США попытался нарушить госграницу РФ в Японском море, но большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц» пресек это нарушение, пишет РИА Новости.

Армия,Министерство обороны,Пентагон,Fox News,РИА Новости,
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