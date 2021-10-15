Украина разработала девять сценариев войны с Россией

На Украине разработано девять сценариев развития событий в случае нападения со стороны России, пишет РИА Новости со ссылкой на советника офиса президента Украины Алексея Арестовича.

Фото: © Пресс-служба президента Украины © Пресс-служба президента Украины

«Осуществлено стратегическое планирование, девять сценариев рассматриваются. По ним подготовлены мероприятия от пограничных провокаций до полномасштабной войны», — сказал Арестович в эфире телеканала «Украина 24».

Он отметил, что в Киеве считают, что война с Москвой уже якобы идет, и она может перерасти в полномасштабный конфликт. Арестович добавил, что Украина готова сотрудничать с НАТО. В частности, планируется совместно с США производить военную технику и строить научно-исследовательский центр по БПЛА вместе с Турцией.

На Украине регулярно обсуждается тема возможной войны с Россией. Так, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не исключает возможность полномасштабной войны с Россией. По его словам, «потенциал в этом деле есть». Он также заявил, что «это будет самой большой ошибкой России», так как после этого никогда не будет существовать соседства между Россией, Украиной, Белоруссией, писало РИА Новости.