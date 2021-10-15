Украина разработала девять сценариев войны с Россией

На Украине разработано девять сценариев развития событий в случае нападения со стороны России, пишет РИА Новости со ссылкой на советника офиса президента Украины Алексея Арестовича.
«Осуществлено стратегическое планирование, девять сценариев рассматриваются. По ним подготовлены мероприятия от пограничных провокаций до полномасштабной войны», — сказал Арестович в эфире телеканала «Украина 24».
Он отметил, что в Киеве считают, что война с Москвой уже якобы идет, и она может перерасти в полномасштабный конфликт. Арестович добавил, что Украина готова сотрудничать с НАТО. В частности, планируется совместно с США производить военную технику и строить научно-исследовательский центр по БПЛА вместе с Турцией.
На Украине регулярно обсуждается тема возможной войны с Россией. Так, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не исключает возможность полномасштабной войны с Россией. По его словам, «потенциал в этом деле есть». Он также заявил, что «это будет самой большой ошибкой России», так как после этого никогда не будет существовать соседства между Россией, Украиной, Белоруссией, писало РИА Новости.
В свою очередь главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко ранее заявлял News.ru, что заявления Киева про вооруженный конфликт двух стран являются спекуляцией. По его словам, Украина ведет с Россией масштабные торгово-экономические отношения, что говорит об отсутствии какой-либо войны с РФ.