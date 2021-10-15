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Украина разработала девять сценариев войны с Россией

Вероника Полынина
1 час назад

На Украине разработано девять сценариев развития событий в случае нападения со стороны России, пишет РИА Новости со ссылкой на советника офиса президента Украины Алексея Арестовича.

Украина разработала девять сценариев войны с Россией
Фото: © Пресс-служба президента Украины© Пресс-служба президента Украины

«Осуществлено стратегическое планирование, девять сценариев рассматриваются. По ним подготовлены мероприятия от пограничных провокаций до полномасштабной войны», — сказал Арестович в эфире телеканала «Украина 24».

Он отметил, что в Киеве считают, что война с Москвой уже якобы идет, и она может перерасти в полномасштабный конфликт. Арестович добавил, что Украина готова сотрудничать с НАТО. В частности, планируется совместно с США производить военную технику и строить научно-исследовательский центр по БПЛА вместе с Турцией.

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На Украине регулярно обсуждается тема возможной войны с Россией. Так, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не исключает возможность полномасштабной войны с Россией. По его словам, «потенциал в этом деле есть». Он также заявил, что «это будет самой большой ошибкой России», так как после этого никогда не будет существовать соседства между Россией, Украиной, Белоруссией, писало РИА Новости.

В свою очередь главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко ранее заявлял News.ru, что заявления Киева про вооруженный конфликт двух стран являются спекуляцией. По его словам, Украина ведет с Россией масштабные торгово-экономические отношения, что говорит об отсутствии какой-либо войны с РФ.

Армия,Алексей Арестович,Владимир Зеленский,Игорь Коротченко,НАТО,Журнал "Национальная оборона",РИА Новости,
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