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«Очередная провокация»: в Совете Федерации отреагировали на появление эсминца США под Владивостоком

Роман Кирьянов
1 час назад

Нарушение американским эсминцем Chafee морской границе РФ рядом с Владивостоком является провокацией военных США. Об этом "Рамблеру" заявил сенатор от республики Крым, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

Инцидент с американским эсминцем сочли провокацией
Фото: ReutersReuters

"Это очередная провокация американцев. Эти провокацию они совершают постоянно на границе с нашими территориальными водами. Чаще всего это происходит в Черном море, но вот сейчас зашли из Японского"

Сенатор считает, что Россия адекватно реагирует на действия американских военных, не нарушая при этом нормы международного и морского права.

"Мы показываем, что готовы дать отпор этим провокациям. Но при этом ведем себя в соответствии с нормами международного права"

Министерство обороны РФ сообщило о том, что эсминец армии США Chafee попытался нарушить морскую границу РФ вблизи Владивостока. Инцидент произошел в 17:00-17:50 по местному времени (10:00 - 10:50 мск).

Армия,Сергей Цеков,Министерство обороны,Совет Федерации,
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