Инцидент с американским эсминцем сочли провокацией

Нарушение американским эсминцем Chafee морской границе РФ рядом с Владивостоком является провокацией военных США. Об этом "Рамблеру" заявил сенатор от республики Крым, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.
"Это очередная провокация американцев. Эти провокацию они совершают постоянно на границе с нашими территориальными водами. Чаще всего это происходит в Черном море, но вот сейчас зашли из Японского"
Сенатор считает, что Россия адекватно реагирует на действия американских военных, не нарушая при этом нормы международного и морского права.
"Мы показываем, что готовы дать отпор этим провокациям. Но при этом ведем себя в соответствии с нормами международного права"
Министерство обороны РФ сообщило о том, что эсминец армии США Chafee попытался нарушить морскую границу РФ вблизи Владивостока. Инцидент произошел в 17:00-17:50 по местному времени (10:00 - 10:50 мск).