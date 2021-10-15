Арктическое транспортное судно могут вооружить "Калибром"

Российские суда двойного назначения проекта 23550 "Иван Папанин" могут стать носителями крылатых ракет "Калибр-К". Судно ледового класса будет курсировать в водах Арктики по Северному морскому пути.

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Как сообщил ТАСС куратор проекта Виктор Кот, для установки ракетного вооружения потребуется три стандартных грузовых контейнера. Они могут установлены с помощью 40-тонных судовых кранов.

"На переходе по Севморпути личный состав будет проживать в пассажирских каютах судна", - сказал Виктор Кот.

Основным элементом ракетного комплекса "Калибр" является универсальный стартовый модуль в виде транспортного контейнера. Ракетный модуль может принимать целеуказания от любых береговых, корабельных, авиационных или спутниковых систем. Максимальная дальность стрельбы крылатой ракетой 3М-14, летящей на дозвуковой скорости, достигает около двух тысяч километров. Для надводных кораблей разработан вариант комплекса "Калибр-НК", а для подводных лодок - "Калибр-ПЛ".