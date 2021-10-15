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Арктическое транспортное судно могут вооружить "Калибром"

Российская Газетаиещё 2
30 минут назад

Российские суда двойного назначения проекта 23550 "Иван Папанин" могут стать носителями крылатых ракет "Калибр-К". Судно ледового класса будет курсировать в водах Арктики по Северному морскому пути.

Арктическое транспортное судно могут вооружить "Калибром"
Фото: ТАССТАСС

Как сообщил ТАСС куратор проекта Виктор Кот, для установки ракетного вооружения потребуется три стандартных грузовых контейнера. Они могут установлены с помощью 40-тонных судовых кранов.

"На переходе по Севморпути личный состав будет проживать в пассажирских каютах судна", - сказал Виктор Кот.

Основным элементом ракетного комплекса "Калибр" является универсальный стартовый модуль в виде транспортного контейнера. Ракетный модуль может принимать целеуказания от любых береговых, корабельных, авиационных или спутниковых систем. Максимальная дальность стрельбы крылатой ракетой 3М-14, летящей на дозвуковой скорости, достигает около двух тысяч километров. Для надводных кораблей разработан вариант комплекса "Калибр-НК", а для подводных лодок - "Калибр-ПЛ".

Отметим, что строящийся в Санкт-Петербурге транспортник "Иван Папанин" может решать сразу несколько задач, в том числе действовать в Арктике и преодолевать льды толщиной до полутора метров. Водоизмещение "Ивана Папанина" - около 8,5 тысячи тонн, длина - 114 метров, ширина - 20 метров. Автономность плавания - 60 суток. На борту несет вертолет Ка-27.

Армия,Иван Папанин,ИТАР-ТАСС,
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