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В США назвали недостатки МиГ-29

Вероника Полынина
1 час назад

Обозреватель издания «1945» и бывший офицер армии США Брент Иствуд перечислил недостатки модернизированных истребителей МиГ-29.

В США назвали недостатки МиГ-29
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Иствуд отмечает, что представленный в 1982 году МиГ-29 стал невероятно популярен в вооруженных силах по всему миру - в разное время на нем летали военные 39 стран. Самолет выгодно отличали легкость в управлении и маневренность, но доминировать в воздушном пространстве ему не позволяли проблемы с обслуживанием и меньшая дальность полета. Кроме того, у МиГ была устаревшая приборная панель без индикации на лобовом стекле, «неадекватный радар» и не было функции дозаправки в воздухе.

Отмечается, что самолет пережил несколько обновлений и модернизаций. После «холодной войны» был представлен экспортный вариант МиГ-29М, однако он все еще был медленнее, чем у конкурентов, и имел более низкий потолок.

Иствуд также указал на уязвимость российских истребителей в воздушных боях. В 1989 году израильские самолеты уничтожили два МиГ-29 сирийских ВВС, еще два были сбиты в 2001 году. В ходе операции «Буря в пустыне» американские F-15 сбили пять истребителей МиГ-29 Ирака. Самолет также оказался уязвим для ракет класса «земля-воздух». В конфликте на Балканах НАТО эффективно использовало против МиГ-29 зенитно-ракетные комплексы, а в 2020 году два МиГ-29 разбились в Ливии.

МиГ-29 разбился в Астраханской области, пилот погиб

Эксперт предполагает, что Россия не собирается больше модернизировать МиГ-29, поскольку он уже «устаревший». По его словам, после добавления новых функций самолет становится слишком дорогим, и русским выгоднее использовать истребители Су-27 и более новые Су-35.

Армия,МиГ,НАТО,
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