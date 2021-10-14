В США назвали недостатки МиГ-29

Обозреватель издания «1945» и бывший офицер армии США Брент Иствуд перечислил недостатки модернизированных истребителей МиГ-29.

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Иствуд отмечает, что представленный в 1982 году МиГ-29 стал невероятно популярен в вооруженных силах по всему миру - в разное время на нем летали военные 39 стран. Самолет выгодно отличали легкость в управлении и маневренность, но доминировать в воздушном пространстве ему не позволяли проблемы с обслуживанием и меньшая дальность полета. Кроме того, у МиГ была устаревшая приборная панель без индикации на лобовом стекле, «неадекватный радар» и не было функции дозаправки в воздухе.

Отмечается, что самолет пережил несколько обновлений и модернизаций. После «холодной войны» был представлен экспортный вариант МиГ-29М, однако он все еще был медленнее, чем у конкурентов, и имел более низкий потолок.

Иствуд также указал на уязвимость российских истребителей в воздушных боях. В 1989 году израильские самолеты уничтожили два МиГ-29 сирийских ВВС, еще два были сбиты в 2001 году. В ходе операции «Буря в пустыне» американские F-15 сбили пять истребителей МиГ-29 Ирака. Самолет также оказался уязвим для ракет класса «земля-воздух». В конфликте на Балканах НАТО эффективно использовало против МиГ-29 зенитно-ракетные комплексы, а в 2020 году два МиГ-29 разбились в Ливии.