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Политолог заявил о переходе Киевом красной черты в отношении ЛНР

Елена Прошина
27 минут назад

Политолог, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков заявил, что Украина нарушила все договоренности до Донбассу, захватив наблюдателя от Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Об этом сообщает газета «ВЗГЛЯД».

Киев обвинили в переходе красной черты в ЛНР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Произошедшее нужно расценивать как переход Киевом «красной линии», определенной всеми договоренностями о безопасности», – отметил Чеснаков.

Он также предположил, что таким способом Украина пытается снова сорвать подготовку к саммиту «нормандского формата». Чеснаков добавил, что в таком случае нет смысла разбираться в причинах шага украинских силовиков.

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«Какая разница: провокаторы с украинской стороны захватили наблюдателя или дураки?» – указал эксперт.

Напомним, 13 октября украинские силовики в районе контрольно-пропускного пункта (КПП)«Золотое» похитили наблюдателя представительства ЛНР в СЦКК Андрея Косяка, находившегося без оружия. Глава народной республики Леонид Пасечник в свою очередь приостановил участие ЛНР в минском формате переговоров до освобождения наблюдателя в СЦКК.

«Сегодня (в среду – Прим. ред.) в 11.00 во время выполнения работ по очистке автомобильной дороги Т-13-16 <...> с украинской стороны вышли вооруженные военнослужащие ВСУ, совершили около 10 выстрелов в воздух из автоматического оружия и захватили наблюдателя представительства ЛНР в СЦКК Косяка Андрея Валентиновича и его увели в неизвестном направлении», – сообщил представитель республики Родион Мирошник на переговорах в Минске.

По его словам, наблюдатель был одет в соответствующую экипировку с яркими опознавательными знаками СЦКК.

Украинская сторона подчеркнула, что захватила «россиянина, представителя оккупационных войск». Однако Косяк родился в городе Алчевск Луганской области, а российское гражданство получил только в этом году.

Армия,Родион Мирошник,Леонид Пасечник,Алексей Чеснаков,ЦПКР,
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