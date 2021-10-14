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Опубликовано видео учебных пусков ракет расчетами ЗРК «Бук-М3»

Александр Кузьмин
1 час назад

Боевые расчеты новейших зенитных ракетных комплексов «Бук-М3» Западного военного округа провели практические пуски на полигоне «Капустин Яр» в Астраханской области. Видео представлено на сайте Министерства обороны России.

На кадрах показана слаженная работа личного состава по приведению комплекса в боевое положение и выполнению боевыми расчетами боевой задачи. Зенитчики провели пуски из ЗРК «Бук-М3» по высотным скоростным целям, имитирующим авиацию условного противника.

Применявшиеся высотные скоростные цели-ракеты были запущены с удаления свыше 100 километров. Всего было поражено около 10 целей. В ходе учения были проверены все системы комплексов на работоспособность в условиях радиолокационного подавления.

После проведения практических пусков личный состав и военная техника совершит марш в пункт постоянной дислокации.

Армия,Войска,Оружие,Видео,Министерство обороны,
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