Politico: Пентагон разметит свои военные базы под носом у РФ

Представителя Пентагона в октябре примут участие в переговорах в Узбекистане в целях контроля Афганистана. На встрече обсудят возможность размещения антитеррористических сил США. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источники, которые знакомы с планами военного ведомства США.

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В повестке дня главным вопросом будет вариант размещения «загоризонтных» антитеррористических сил. Как пишет автор статьи, подобное соглашение предоставило бы военным США возможность лучше следить за обстановкой и наносить удары по целям в Афганистане.

Также в материале отмечается, что в Ташкенте эту идею приняли крайне положительно. Посольство страны в Вашингтоне проделало огромную работу, чтобы наладить контакты между сторонами.

Ранее Андрей Манойло, президент Ассоциации специалистов по информационным операциям профессор МГУ, заявил, что президент России Владимир Путин выступает в роли арбитра в Закавказье и находится в поисках способа усилить интересы России в регионе. По его мнению, Москва не собирается занимать чью-то сторону.