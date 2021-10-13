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Корабль ВМФ Украины потерпел бедствие в Черном море

Елена Прошина
17 минут назад

Судно ВМФ Украины «Балта» потерпело бедствие в Черном море у острова Змеиного, пишет «Обозреватель».

Корабль ВМФ Украины потерпел бедствие в Черном море
Фото: mil.in.uamil.in.ua

Как сообщает издание судно размагничивания «Балта» столкнулось с неизвестным объектом и получило повреждение, в результате которого у судна затоплено два отсека.

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В свою очередь на странице ВМС Украины в Facebook сообщается, что ЧП произошло из-за резкого ухудшения погодных условий.

Корабль установили на якорь. В операции по спасению судна были задействованы восемь кораблей и лодок и четыре подразделения самолетов. В настоящее время ситуация стабилизировалась. Угрозы жизни личного состава нет, угрозы потери судна тоже нет.

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