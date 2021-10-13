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В Сербии создали 20-мм противотанковую винтовку

Ferra.ru
43 минуты назад

Сербское предприятие «Югоимпорт» представило 20-мм противотанковую винтовку Sarac 99 на оборонной выставке «Партнёр-2021» в Белграде.

В Сербии создали 20-мм противотанковую винтовку
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Об этом сообщило издание Armyrecognition, освещавшее выставку. Как отмечается, для винтовки используются патроны Hispano калибра 20x110 мм для поражения легкобронированной техники и живой силы в укрытиях, а также для уничтожения неразорвавшихся боеприпасов. Также отмечается, что в Сербии увидели перспективность такого оружия, потому что сейчас бронетехника получает всё большую защиту — может выдерживать обстрел боеприпасами калибра 12,7х99 мм. По информации источника, винтовка была протестирована на стальных плитах толщиной 25 мм, с которыми Sarac 99 успешно справилась.

Начальная скорость выстрела Sarac 99 составляет 84 метра в секунду. Скорострельность — от 3 до 5 выстрелов в минуту. Без магазина, прицелов и другого «обвеса» винтовка весит чуть меньше 50 кг. Магазин, заряженный 7 патронами, весит менее 3,5 кг. Расчёт, состоящий из 2-3 человек, может нести боезапас в три магазина.

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