В Сербии создали 20-мм противотанковую винтовку

Об этом сообщило издание Armyrecognition, освещавшее выставку. Как отмечается, для винтовки используются патроны Hispano калибра 20x110 мм для поражения легкобронированной техники и живой силы в укрытиях, а также для уничтожения неразорвавшихся боеприпасов. Также отмечается, что в Сербии увидели перспективность такого оружия, потому что сейчас бронетехника получает всё большую защиту — может выдерживать обстрел боеприпасами калибра 12,7х99 мм. По информации источника, винтовка была протестирована на стальных плитах толщиной 25 мм, с которыми Sarac 99 успешно справилась.