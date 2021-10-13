С-500 закрыл небо над Москвой

Новейший российский зенитный ракетный комплекс С-500 «Прометей» поступил на вооружение в войска, охраняющие воздушно-космическое пространство над Москвой, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Фото: РИА Новости РИА Новости

"Первый бригадный комплект ЗРС С-500 поступил на вооружение объединения, несущего боевое дежурство по охране и обороне воздушно-космического пространства над столицей страны", - приводит агентство слова собеседника.

По его словам, войска получат вторую бригаду С-500 в первой половине 2022 года.