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Азербайджан заявил об обстреле невоенной автоколонны армянской стороной

News.ru
22 минуты назад

Министерство обороны Азербайджана заявило об обстреле автомобильной колонны на территории Кельбаджарского района, которая двигалась из Суговушана и перевозила невоенные грузы, сообщается на официальном сайте ведомства. Отмечается, что огонь был открыт незаконными армянскими вооружёнными отрядами.

Азербайджан заявил об обстреле автоколонны армянской стороной
Фото: t.me/Azerbaijan_MODt.me/Azerbaijan_MOD

В результате обстрела были повреждены передняя, задняя части, колёса и механизмы автомобиля марки «Нива» военной автомобильной инспекции военной полиции Вооружённых сил Азербайджанской Республики, двигавшегося впереди колонны. Погибших и раненых нет, — говорится в сообщении.

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Обращение для расследования инцидента направлено в командование российских миротворческих сил и совместный мониторинговый российской-турецкий центр.

Как отметили в министерстве, такие обстрелы автомобильных колонн гражданского назначения, движущихся в сопровождении российских миротворцев и направленных для восстановления инфраструктуры в регионе, недопустим.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку в целом доволен деятельностью российской миротворческой миссии в Карабахе, однако есть вопросы, которые требуют решения. Речь идёт о выдаче иностранцам разрешения от Баку на посещение территорий, находящихся в настоящий момент под контролем российских миротворцев. По его словам, этот вопрос был доведён до сведения компетентных органов России, Министерства обороны, чтобы положить этому конец. В связи с этим он выразил надежду на то, что российские миротворцы смогут воспрепятствовать незаконному пребыванию иностранных граждан на азербайджанских территориях.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

Армия,Ильхам Алиев,Министерство обороны,
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