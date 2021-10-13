Азербайджан заявил об обстреле автоколонны армянской стороной

Министерство обороны Азербайджана заявило об обстреле автомобильной колонны на территории Кельбаджарского района, которая двигалась из Суговушана и перевозила невоенные грузы, сообщается на официальном сайте ведомства. Отмечается, что огонь был открыт незаконными армянскими вооружёнными отрядами.

Фото: t.me/Azerbaijan_MOD t.me/Azerbaijan_MOD

В результате обстрела были повреждены передняя, задняя части, колёса и механизмы автомобиля марки «Нива» военной автомобильной инспекции военной полиции Вооружённых сил Азербайджанской Республики, двигавшегося впереди колонны. Погибших и раненых нет, — говорится в сообщении.

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Обращение для расследования инцидента направлено в командование российских миротворческих сил и совместный мониторинговый российской-турецкий центр.

Как отметили в министерстве, такие обстрелы автомобильных колонн гражданского назначения, движущихся в сопровождении российских миротворцев и направленных для восстановления инфраструктуры в регионе, недопустим.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку в целом доволен деятельностью российской миротворческой миссии в Карабахе, однако есть вопросы, которые требуют решения. Речь идёт о выдаче иностранцам разрешения от Баку на посещение территорий, находящихся в настоящий момент под контролем российских миротворцев. По его словам, этот вопрос был доведён до сведения компетентных органов России, Министерства обороны, чтобы положить этому конец. В связи с этим он выразил надежду на то, что российские миротворцы смогут воспрепятствовать незаконному пребыванию иностранных граждан на азербайджанских территориях.