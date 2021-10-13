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Украина сообщила о перехвате российского беспилотника в Донбассе

Lenta.ru
52 минуты назад

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что в Донбассе был перехвачен российский беспилотник.

Украина сообщила о перехвате российского беспилотника
Фото: ТАССТАСС

Противник использовал его для разведки и корректировки обстрелов украинских позиций, заявила СБУ. Экспертиза показала, что летательный аппарат является беспилотником «Гранат-1», который производят на одном из российских предприятий.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Террористический акт» и «Нарушение законов и обычаев войны». На экспертизу отправлены еще два беспилотника.

В конце сентября стало известно, что в Киевской области построят центр по обслуживанию турецких беспилотников Bayraktar. Министр обороны Украины Андрей Таран и гендиректор турецкой компании Халук Байрактар подписали соответствующий меморандум в присутствии президента Украины Владимира Зеленского, который выразил благодарность турецкому лидеру Реджепу Эрдогану за поддержку проекта.

«Это большой реальный шаг вперед. Это реальная поддержка суверенитета и независимости Украины», — заявил тогда Зеленский.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что в Кремле считают важным военно-техническое сотрудничество Киева и Анкары, однако обеспокоены использованием турецкого вооружения для ударов по жителям Донбасса.

Армия,Владимир Зеленский,Реджеп Эрдоган,Дмитрий Песков,СБУ,
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