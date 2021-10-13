Украина сообщила о перехвате российского беспилотника

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что в Донбассе был перехвачен российский беспилотник.

Фото: ТАСС ТАСС

Противник использовал его для разведки и корректировки обстрелов украинских позиций, заявила СБУ. Экспертиза показала, что летательный аппарат является беспилотником «Гранат-1», который производят на одном из российских предприятий.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Террористический акт» и «Нарушение законов и обычаев войны». На экспертизу отправлены еще два беспилотника.

В конце сентября стало известно, что в Киевской области построят центр по обслуживанию турецких беспилотников Bayraktar. Министр обороны Украины Андрей Таран и гендиректор турецкой компании Халук Байрактар подписали соответствующий меморандум в присутствии президента Украины Владимира Зеленского, который выразил благодарность турецкому лидеру Реджепу Эрдогану за поддержку проекта.

«Это большой реальный шаг вперед. Это реальная поддержка суверенитета и независимости Украины», — заявил тогда Зеленский.