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«Бастион» уничтожил боевые корабли условного противника. Видео

Александр Кузьмин
59 минут назад

В ходе проведения планового учения боевые расчеты береговых ракетных комплексов «Бастион» Балтийского флота уничтожили корабли условного противника. Министерство обороны России публикует видео учебных маневров.

Военнослужащие отработали задачи по смене позиции и развертыванию БРК «Бастион» в новом районе, а также нанесение ракетного удара.

«По замыслу учения центр управления флота получил данные, в соответствии с которыми корабельная ударная группа условного противника готовилась нанести огневое поражение по объектам береговой инфраструктуры и кораблям флота. Расчеты БРК “Бастион” обнаружили условного противника, в кратчайшее время привели комплексы в боевую готовность и залповой стрельбой крылатыми ракетами, путем выполнения электронных пусков, уничтожили отряд кораблей», – говорится в сообщении ведомства.

«Бастион» осуществляет защиту побережья на протяженности более 600 километров. На полное развертывание ракетного комплекса после получения приказа уходит пять минут, после чего комплекс готов к ведению боя.

Армия,Войска,Оружие,Видео,Министерство обороны,
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