«Бастион» уничтожил боевые корабли условного противника. Видео

«По замыслу учения центр управления флота получил данные, в соответствии с которыми корабельная ударная группа условного противника готовилась нанести огневое поражение по объектам береговой инфраструктуры и кораблям флота. Расчеты БРК “Бастион” обнаружили условного противника, в кратчайшее время привели комплексы в боевую готовность и залповой стрельбой крылатыми ракетами, путем выполнения электронных пусков, уничтожили отряд кораблей», – говорится в сообщении ведомства.