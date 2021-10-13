«Бастион» уничтожил боевые корабли условного противника. Видео

В ходе проведения планового учения боевые расчеты береговых ракетных комплексов «Бастион» Балтийского флота уничтожили корабли условного противника. Министерство обороны России публикует видео учебных маневров.
Военнослужащие отработали задачи по смене позиции и развертыванию БРК «Бастион» в новом районе, а также нанесение ракетного удара.
«По замыслу учения центр управления флота получил данные, в соответствии с которыми корабельная ударная группа условного противника готовилась нанести огневое поражение по объектам береговой инфраструктуры и кораблям флота. Расчеты БРК “Бастион” обнаружили условного противника, в кратчайшее время привели комплексы в боевую готовность и залповой стрельбой крылатыми ракетами, путем выполнения электронных пусков, уничтожили отряд кораблей», – говорится в сообщении ведомства.
«Бастион» осуществляет защиту побережья на протяженности более 600 километров. На полное развертывание ракетного комплекса после получения приказа уходит пять минут, после чего комплекс готов к ведению боя.