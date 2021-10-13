В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+10° в 
Пробки 0 баллов
USD 71.86EUR 83.00BRENT 83.36
Войти в почту

Politico: Пентагон обсудит с Узбекистаном использование военных баз

Газета.Ruиещё 2
1 час назад

Представители Пентагона обсудят в Узбекистане в октябре возможность размещения контртеррористических сил США. Об этом пишет издание издание Politico, ссылаясь на источники в Конгрессе, знакомые с планами американского Минобороны.

Пентагон обсудит с Узбекистаном использование военных баз
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Главной в повестке дня будет возможность размещения "загоризонтных" антитеррористических сил", - сказано в сообщении.

Источники отметили, что такая договоренность позволила бы американским военным лучше наблюдать и наносить удары по целям в Афганистане. Ранее в конце сентября издание Politico сообщало, что Соединенные Штаты ведут переговоры с граничащими с Афганистаном странами об использовании для контртеррористических операций в Афганистане военных объектов, включая российские базы в регионе.

До этого газета The Wall Street Journal писала, что высший командный состав Пентагона обсуждал с российскими офицерами предложение президента РФ Владимира Путина о совместном использовании военных баз России в Средней Азии для борьбы с террористическими угрозами в Афганистане.

Армия,В мире,Владимир Путин,Министерство обороны,Пентагон,Wall Street Journal,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители