Пентагон обсудит с Узбекистаном использование военных баз

Представители Пентагона обсудят в Узбекистане в октябре возможность размещения контртеррористических сил США. Об этом пишет издание издание Politico, ссылаясь на источники в Конгрессе, знакомые с планами американского Минобороны.

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"Главной в повестке дня будет возможность размещения "загоризонтных" антитеррористических сил", - сказано в сообщении.

Источники отметили, что такая договоренность позволила бы американским военным лучше наблюдать и наносить удары по целям в Афганистане. Ранее в конце сентября издание Politico сообщало, что Соединенные Штаты ведут переговоры с граничащими с Афганистаном странами об использовании для контртеррористических операций в Афганистане военных объектов, включая российские базы в регионе.